Mammoth Elementary STEM has awards ceremony

The Mammoth Elementary School held its 2nd Quarter Awards presentation at the school gym on Tuesday, Jan. 10, 2017. The awards were presented by Principal Katy Wilkins. Awards were given for Citizenship, Perfect Attendance, All A’s and B’s and Students of the Month. The award winners are:

Students of the Month for October: Sakura Andrade, Julian Buelna, Julian Garcia, Achilles Rodriguez and Aaliyah Smith.

Students of the Month November: David Ballard, Erika Castro, Izabella Taylor, Pedro Young, and Andres Zazueta.

Students of the Month December: Adrianna Smith, Amethyst Blank, Julian Ortiz-Garcia, Nayell Ortiz-Garcia and Kayla Ortega.

Perfect Attendance: Roberto Moreno, Cristian Rodriguez, Dante Franco, Tristan Hidalgo, markes Berry, Brisels Frisby, Nate Holley, Martin Madrid, Rosario Lopez, Jose Cervantes, Aaliyah Smith, Kayla Ortega, Meledy Moreno, Andres Zazueta, Francisco Botello, Cristian Borboa and Lena Stella.

Mrs. Vender’s class:

READING: Albert Alameda, Ericka Castro, Dante Franco, Julian Garcia, Yanuel Herrera, Juanico Lopez, Mia Morgan Ruiz, Allesandra Rios-Contreras, Cezar Rodriguez, Mace Taylor and Avram Madden.

MATH: Albert Alameda, Amethyst Blank, Ericka Castro, Antonio Figueroa, Dante Franco, Julian Garcia, Paulina Gomez, Yanuel Herrera, Avram Madden, Mia Morgan Ruiz, Allesandra Rios-Contreras, Cezar Rodriguez, Emily Sanchez and Mace Taylor.

CITIZENSHIP GOLD: RICA Castro and Julian Garcia.

CITIZENSHIP SILVER: Allesandra Rios-Contreras, Amy Blank, Yanuel Herrera, Andriah Rodriguez, Emily Sanchez, Ryan Damian, Jamie Valenzuela, and Roberto Gallego.

Mrs. Garcia’s class:

ALL A’s: Mianah Bravo, Markus Berry, Audreena Huerta, Aaliyah Smith, Rosario Lopez, Kaylee Medina, Meledy Moreno, and Izabella Taylor.

ALL A’s and B’s: Lilly Gonzalez, Diego Lopez, Izabell Martinez, Michael Ballard, Luis Parra, Karla Anaya, Delano Lopez, and Cristian Rodriguez.

GOLD CITIZENSHIP: Michal Ballard, Markus Berry, Nahomy Cordova, Lilly Gonzalez, Audreena Huerta, Delano Lopez, Rosario Lopez, Meledy Moreno, Julian Ortiz-Garcia, Aaliyah Smith, Izabella Taylor, Nate Holley and Kaylee Medina.

SILVER CITIZENSHIP: Karla Anaya, Yulisa Cabrilla and Mianah Bravo.

Mrs. Cazares class:

ALL A’s: Sean McDermott, Martin Madrid, Pedro Young, Kenyah Moreno and Jackie Quijada.

ALL A’s and B’s: Julian Buelna, Carlos Gallego, Ricardo Rodriguez, John Smallhouse, David Valencia, Mikayla Black, Anjelo Castillo, Ismael Gonzalez, Nayeli Ortiz-Garcia, Sienna Taylor and Kevin Waddell.

GOLD CITIZENSHIP: Mikayla Black, Anjelo Castillo, Kayla Medina, Kenyah Moreno, Nayele Ortiz-Garcia, Jackelyn Quijada, Sienna Taylor, Kevin Waddell, Julian Buelna, Briseis Frisby, Carlos Gallego, Martin Madrid, Sean McDermott, Rico Rodriguez, David Valencia, Izayah Valenzuela and Pedro Young.

Manuel Chavez’s class:

ALL A’s: Alyssandra Alvarez, Cristian Borboa, Jose Cervantes, Julianna Garcia, Edwin Herrera, Kayla Ortega, Diego Rodriguez, and Grecia Rodriguez.

ALL A’s and B’s: Francisco Botello, Diego Camarena, Sandra Castro, Vicente Curry, Niana Gallego, Achilles Rodriguez, Andres Rodriguez, Lena Stella, and Andres Zazueta.

CITIZENSHIP: Allysandra Alvarez, Cristian Borboa, Francisco Botello, Diego Camarena, Sandra Castro, Jose Cervantes, Vicente Curry, Niana Gallego, Julianna Garcia, Edwin Herrera, Kayla Ortega, Achilles Rodriguez, Andres Rodriguez, Grecia Rodriguez, Lena Stella, and Andres Zazueta.

Congratulations, kids. Keep up the excellent work!